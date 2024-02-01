Минцифры планирует внедрить технологию ChatGPT на «Госуслугах» в 2024 году

Минцифры России планирует начать внедрение технологии ChatGPT для консультации граждан на портале «Госуслуги» уже в 2024 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме Digital Almaty 2024.

«Мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять ChatGPT, заполняя за человеком необходимые заявления», - сказал министр цифрового развития.

Согласно данным презентации министра, которую он представил на пленарном заседании форума Digital Almaty 2024, ввести нововведения планируется уже в этом году. Кроме того, цифровой помощник «Гоуслуг» «Робот Макс» обработал уже более 450 миллионов запросов. Кол-центры, использующие голосовых роботов, уже есть в половине федеральных и региональных ведомств.

Ранее глава МВФ Георгиева заявила, что ИИ повлияет на 40% рабочих мест в мире. По ее словам, некоторые рабочие места ИИ сможет полностью заменить, на других придется его внедрить. Она подчеркнула необходимость «осторожного баланса политик» для раскрытия потенциала технологии.