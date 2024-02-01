В гильдии риелторов допустили падение цен на жилье до 10% к весне

Весной цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 10%, если Центральный банк не будет снижать размер ключевой ставки до лета. К такому выводу в разговоре со «Звездой» пришел эксперт рынка недвижимости и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Для того чтобы цены (на вторичное жилье. - Прим. ред.) упали, нужно, чтобы в сегодняшней ситуации, когда у нас на фоне дефицита спроса громадный дефицит предложения, предложение стало существенно больше, чем спрос. Чтобы рынок быстрее наполнялся спросом, ключевая ставка должна долго держаться на таком уровне», - рассказал Барсуков.

Как считает эксперт, более вероятным сценарием будет тот, при котором ЦБ сохранит высокую ставку до февраля или марта, и тогда уже в первый месяц весны вторичное жилье подешевеет на 5%.

Что касается недвижимости в новостройках, то она вряд ли изменится в цене. По словам Барсукова, продавцы не будут снижать стоимость, так как тогда спрос снизится еще больше, а им это невыгодно.

«Новостройки, на мой взгляд, в цене не будут падать. Застройщики в цену вцепились и не будут ее отпускать. Они могут пожертвовать маржинальностью и снизить прибыль за счет, например, программ совместно с банками для поддержания спроса... Снижение цены для них - это большая проблема. Они убьют таким образом спрос еще сильнее», - заявил риелтор.

Напомним, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку в середине декабря прошлого года с 15 до 16% годовых. В банке заявили, что инфляционное давление остается высоким, к концу года его показатели составляли 7,0-7,5%.