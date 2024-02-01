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Сейм Латвии запретил своим спортсменам соревноваться с россиянами

В документе указано, что запрет на участие в соревнованиях для сборных России и Белоруссии в Латвии касается как взрослых команд, так и юношеских.
Игнат Далакян 2024-02-01 14:30:01
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Сейм Латвии запретил своим спортсменам играть со сборными России и Белоруссии. Соответствующие поправки к закону о спорте, по которым запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из РФ или Белоруссии на территории страны, опубликованы на сайте латвийского парламента.

Согласно тексту поправок, спортсменам из Латвии запрещено играть с российскими и белорусскими сборными на территории других стран. Отмечается, что запрет на участие в соревнованиях для сборных России и Белоруссии в Латвии касается как взрослых команд, так и юношеских.

В пояснении к поправкам к документу говорится, что основной целью закона является подчеркивание солидарности с Украиной и «блокировка любых попыток РФ узаконить преступления через спорт».

Ранее мы рассказывали, какие ограничения наложили на пловцов из России и Белоруссии в участии на международных стартах. Российским и белорусским пловцам разрешили участвовать в соревнованиях, но только в статусе нейтральных спортсменов.

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