В партии Орбана назвали «ответственным» решение президента Венгрии об отставке

Лидер парламентской фракции правящей партии Венгрии ФИДЕС Мате Кочиш выразил уважение решению президента Каталин Новак подать в отставку, назвав его «ответственным». Об этом Кочиш написал в своих социальных сетях.

В партии поблагодарили Новак за работу и внимательное отношение к интересам общества, отметив, что представители оппозиционных партий обычно не берут на себя ответственность за свои ошибки, передает Радио Sputnik.

Уточняется, что вместе с Новак из политики ушла экс-глава минюста Юдит Варга, она сняла с себя депутатские полномочия. Именно она должна была возглавить список ФИДЕС, лидером которой является венгерский премьер Виктор Орбан, на предстоящих выборах в Европарламент.

Напомним, вечером 10 февраля стало известно об отставке президента Венгрии, которая попала в затруднительное положение из-за ее решения помиловать бывшего заместителя директора детского дома, который помогал своему боссу скрыть педофильский скандал. Президент признала свою вину и извинилась.