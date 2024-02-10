Президент Венгрии подала в отставку из-за помилования в деле о педофилии

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке, сообщает издание Index. Новый глава государства должен быть избран парламентом в течение 30 дней после прекращения президентского мандата.

В последние дни большую бурю вызвало решение президента Новак о помиловании перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года бывшего заместителя директора детского дома, который помогал своему боссу скрыть педофильский скандал.

Новак сказала в своем обращении, что приняла великодушное решение, которое вызвало у многих замешательство и беспокойство.

«Право на помилование, пожалуй, самое деликатное из всех, поскольку жизнь человека должна решаться на основании заявления о помиловании и имеющейся информации. Я приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял уязвимостью вверенных ему детей», - сказала Новак.

Президент признала свою неправоту и извинилась.

Каталин Новак была избрана президентом республики парламентом в 2022 году. Она стала первой женщиной-главой государства в новой Венгрии, а также самым молодым президентом страны, заняв высший государственный пост в 44 года.