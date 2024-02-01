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СК: в районе крушения Ил-76 нашли 116 фрагментов ракет с английскими надписями

ВСУ использовали для поражения самолета управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Игнат Далакян 2024-02-01 13:13:01
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Специалисты следственного комитета России на месте крушения Ил-76 обнаружили 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что СК РФ осмотрел территорию происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места крушения воздушного судна.

Кроме того, результаты экспертизы показали, что на смывах обнаруженных фрагментов есть следы гексогена с примесями до 10% октогена, что является характерным для взрывчатых веществ иностранного производства.

Ранее о том, что самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, был сбит ЗРК Patriot, сообщил Владимир Путин. Он отметил, что Российская Федерация настаивает на международном расследовании крушения воздушного судна над Белгородской областью.

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