Глава МИД Франции: Париж удвоил расходы на оборону из-за «российской угрозы»

Франция призвала страны Евросоюза последовать ее примеру и увеличить расходы на оборону ввиду угрозы «российского вторжения» в страны ЕС и НАТО. Об этом сообщил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне в интервью газете Ouest France.

«В двух законах о военном программировании мы удвоили средства, выделяемые на нашу оборону. В нынешнем геополитическом контексте в наших интересах задавать себе правильные вопросы. Иметь военные бюджеты, которые позволят нам противостоять угрозе», - сказал глава французского МИД.

Отвечая на вопрос журналиста, реальна ли угроза нападения со стороны России, дипломат ответил утвердительно и добавил, что для Европы вопрос коллективной обороны является «экзистенциальным». По словам Сежурне, «всем 27» странам ЕС необходимо «найти гарантии безопасности».

Напомним, в настоящее время у российских границ проходят крупнейшие учения НАТО. В них задействованы 90 тысяч военнослужащих из более чем 30 стран НАТО, элитные отряды сил быстрого реагирования, новые танки, самолеты и вертолеты. Учения будут длиться до мая текущего года.