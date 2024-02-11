Кэмерон: Лондон обеспокоен возможным наступлением ЦАХАЛ в Рафахе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность перспективами наступления израильской армии на город Рафах на юге секторе Газа.

«Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе - в этом районе укрывается более половины населения Газы», - написал Кэмерон в социальной сети Х.

Ранее газета Jerusalem Post привела заявление главы Минобороны Израиля Йова Галланта, который сказал, что следующей целью ЦАХАЛ может быть город Рафах на границе Газы с Египтом. До сих пор израильские военные воздерживались от действий в этом регионе из-за близости Египта и опасений вызвать недовольство его властей.

По данным израильской стороны в Рафахе сосредоточены до четырех батальонов ХАМАС, поэтому премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил разработать план эвакуации оттуда мирного населения. Глава британской дипломатии отметил, что приоритетом должна быть гуманитарная пауза, для доставки гумпомощи и освобождения заложников, а после - переговоры о постоянном прекращении огня.