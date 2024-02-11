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Кэмерон: Лондон обеспокоен возможным наступлением ЦАХАЛ в Рафахе

Дэвид Кэмерон призвал к скорейшему возобновлению переговоров о прекращении огня и поставкам гуманитарной помощи в Газу.
Ян Брацкий 2024-02-11 02:42:01
© Фото: IMAGO, Ghassan Abu Eid, Globallookpress

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность перспективами наступления израильской армии на город Рафах на юге секторе Газа.

«Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе - в этом районе укрывается более половины населения Газы», - написал Кэмерон в социальной сети Х.

Ранее газета Jerusalem Post привела заявление главы Минобороны Израиля Йова Галланта, который сказал, что следующей целью ЦАХАЛ может быть город Рафах на границе Газы с Египтом. До сих пор израильские военные воздерживались от действий в этом регионе из-за близости Египта и опасений вызвать недовольство его властей.

По данным израильской стороны в Рафахе сосредоточены до четырех батальонов ХАМАС, поэтому премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил разработать план эвакуации оттуда мирного населения. Глава британской дипломатии отметил, что приоритетом должна быть гуманитарная пауза, для доставки гумпомощи и освобождения заложников, а после - переговоры о постоянном прекращении огня.

#мид #нетаньяху #ЦАХАЛ #ХАМАС #Кэмерон #палестино-израильский конфликт #рафах
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