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Визитку Путина и документ с его подписью продали за 680 тысяч рублей

Стоимость карточки Путина возросла со 150 тысяч рублей до 200 тысяч рублей с шагом 10 тысяч рублей.
Владимир Рубанов 2024-02-11 22:20:01
© Фото: IMAGO Burkhard Schubert, Global Look Press

Визитную карточку Владимира Путина и документ с его подписью продали на торгах в Санкт-Петербурге за 680 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Визитка времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана за 200 тысяч рублей, а свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина, датированное 14 июля 1992 года - за 480 тысяч рублей.

Стоимость визитки Путина возросла со 150 тысяч рублей до 200 тысяч рублей с шагом 10 тысяч рублей.

В декабре прошлого года визитка Владимира Путина 1990-х годов, где несколько телефонных номеров написаны его рукой, ушла с молотка за 2 млн рублей. Это была карточка советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов.

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