Визитку Путина продали с молотка за два миллиона рублей в Петербурге

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Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 90-е годы продана с торгов в Санкт-Петербурге за два миллиона рублей. На аукцион была выставлена визитка Путина, на которой несколько телефонных номеров написаны его рукой.

«Продано за 2 000 000 рублей», - указывается в каталоге лотов, выставленных на электронный аукцион.

Это не первый случай, когда на торги выставляются визитные карточки главы государства. В октябре 2019 года, например, за два миллиона рублей была выставлена визитка времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Тогда же за более скромные 950 тысяч продавалась визитка Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.