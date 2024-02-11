Песков назвал сложной для Запада историческую часть интервью Путина

Американская аудитория, скорее всего, с трудом воспримет историческую часть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Но она заинтересует историков и специалистов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

Песков заявил, что было важно донести идеологию Путина до простых американцев. В США традиционно мало интересуются зарубежными странами и мало о них знают.

Папку с историческими документами к интервью подготовили по поручению Путина, включая копии писем Богдана Хмельницкого. Глава государства опирается на глубокое знание истории и его историческое мировоззрение основано на знакомстве с первоисточниками.

Такер Карлсон является зеркалом американского общества, сказал Песков. Он искренне пытался разобраться и дал такую возможность слушателям.

Владимир Путин начал общение с американским журналистом с исторической справки. Президент рассказал Карлсону о судьбе южных русских земель в составе Польско-Литовского государства и о письмах Богдана Хмельницкого, в которых тот просил московского царя забрать эти земли под свою сильную руку. Потом Путин коснулся событий двух мировых войн.