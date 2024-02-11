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В Дагестане более 40 человек отравились после бургеров и пицц в сельском кафе

В состав этих блюд входил майонез собственного приготовления из сырых яиц. Предполагается, что проблема может быть в этом продукте.
Анна Назайкина 2024-02-11 17:09:01
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

В Дагестане более 40 человек отравились после посещения кафе в населенном пункте Дылым, следует из сообщения администрации Казбековского района.

Как утверждается, у основной массы заболевших врачи зарегистрировали симптомы сальмонеллеза.

Большинство пациентов рассказали, что ели бургеры и мини-пиццы, которые были приготовлены в точке общепита в Дылыме.

Удалось установить, что в состав этих блюд входил майонез собственного приготовления, который, в частности, был сделан из сырых яиц. Таким образом, по мнению специалистов, причина отравления может крыться в некачественных яйцах.

Власти заявили, что на территории района в настоящий момент делается все необходимое для того, чтобы локализовать очаг инфекции. В частности, обследования проводятся среди учеников местного лицея, который находится рядом с кафе.

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