В Дагестане более 40 человек отравились после бургеров и пицц в сельском кафе

В Дагестане более 40 человек отравились после посещения кафе в населенном пункте Дылым, следует из сообщения администрации Казбековского района.

Как утверждается, у основной массы заболевших врачи зарегистрировали симптомы сальмонеллеза.

Большинство пациентов рассказали, что ели бургеры и мини-пиццы, которые были приготовлены в точке общепита в Дылыме.

Удалось установить, что в состав этих блюд входил майонез собственного приготовления, который, в частности, был сделан из сырых яиц. Таким образом, по мнению специалистов, причина отравления может крыться в некачественных яйцах.

Власти заявили, что на территории района в настоящий момент делается все необходимое для того, чтобы локализовать очаг инфекции. В частности, обследования проводятся среди учеников местного лицея, который находится рядом с кафе.