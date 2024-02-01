Эксперт Маркелов заявил, что Зеленский «выбивает из колоды» Залужного перед выборами

Политолог Сергей Маркелов в интервью «Звезде» рассказал о причинах, по которым Владимир Зеленский хочет убрать Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, и что будет с этим делать Запад.

Как отметил эксперт, Зеленский, как бы того ни хотел, будет обязан пойти на предстоящие выборы президента Украины. Политолог счел, что увольнением Залужного глава киевского режима «работает с оппонентами», пытаясь уменьшить свои шансы на поражение в предстоящей выборной гонке.

«Зеленский зачищает поле, это общемировая тактика. Залужный невыгоден Зеленскому как потенциальный - и очень сильный - оппонент. У него нужно забирать позитивный рейтинг, который сейчас выше, чем у Зеленского, "выбивать его из колоды" и делать политическим изгоем», - рассказал Маркелов.

Эксперт также вспомнил про проблемы ВСУ на линии соприкосновения, которые могут негативно сыграть против Зеленского на предстоящих выборах. Для этого он мог найти «стрелочника», на которого бы взвалились все обвинения в поражениях украинских боевиков, и для этого был выбран Залужный.

«Нужно куда-то направить негатив из-за ситуации на передовой. Залужный долго потом будет объяснять, но это будут уже последствия. И Зеленский одержит эту аппаратную победу, так как просто стоит выше в иерархии», - счел политолог.

Комментируя приезд заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев, Маркелов предположил, что Штаты не планируют влиять на сложившуюся в украинской политике ситуацию. В первую очередь из-за того, что так они могут «поставить» на большее количество фигур, и тем большее количество политических лиц может вырваться вперед, потому американцы рассматривают любые варианты политической картины на Украине.

«Американцы понимают, что в политике не бывает точек, только многоточия. В политике есть моменты, когда ты можешь временно подняться или опуститься, и все может поменяться в одну секунду. Американцы никого не исключают из действующих украинских политиков - ни Зеленского, ни Залужного, ни даже Порошенко», - подытожил Маркелов.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Валерия Залужного уволят с должности главнокомандующего ВСУ к концу текущей недели. Источник телеканала отметил, что официальный указ об увольнении появится вне зависимости от того, перейдет ли Залужный на предложенную ему должность или нет.