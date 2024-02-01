ТАСС: военкомы на Украине получили дроны и тепловизоры для розыска уклонистов

Сотрудники украинских военкоматов получили специальное оборудование для розыска уклоняющихся от мобилизации в ряды ВСУ. Об использовании военкомами тепловизоров и беспилотников сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Военкомы перекрывают дороги, уже ходят по домам в нашем поселке в поисках уклонистов, причем используют тепловизоры и беспилотники», - приводит агентство слова жителей Киевской области.

По словам очевидцев, на Украине сложилась катастрофическая ситуация с мобилизацией, и люди возмущены, что военкомам передали техсредства, которые «всем народом в складчину собирали».

Собеседники агентства сообщили, что местные жители прячутся от мобилизационных команд в землянках, так как не хотят идти в ВСУ из-за больших потерь - практически ежедневно в село с передовой привозят тела погибших.



Ранее сообщалось, что Зеленский признал применение незаконных методов при проведении мобилизации в ряды ВСУ, в том числе вылавливание уклонистов от призыва на улице с вручением повесток и насильственной доставкой в военкоматы.