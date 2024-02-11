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В Николаеве после взрыва загорелся объект инфраструктуры

К настоящему момент пожар на объекте потушен.
Анна Назайкина 2024-02-11 12:02:01
© Фото: Markiian Lyseiko, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Николаевской области Украины этой ночью прогремели взрывы, сообщили очевидцы и местные паблики.

Как рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким, повреждения получил объект инфраструктуры.

Он добавил, что после взрыва на открытой территории объекта началось возгорание, к настоящему моменту огонь потушен.

«Произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС», - написал Ким в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось о поврежденных объектах сразу в нескольких украниских городах - Харькове, Одессе и Измаиле.

#пожар #Украина #Николаев #взрывы #Николаевская область
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