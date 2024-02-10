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В Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры

После взрыва произошла утечка дизельного топлива, что привело к масштабным пожарам, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Максим Крюков 2024-02-10 12:31:01
© Фото: prokuratura_kharkiv, Telegram

В результате мощного взрыва в Харькове был уничтожен объект критической инфраструктуры. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре.

Уточняется, что объект находился в Немышлянском районе города. После взрыва произошла утечка дизельного топлива, что привело к масштабным пожарам, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа.

Сегодня ночью украинские СМИ и паблики сообщили о взрывах в Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Некоторые источники отдельно отмечали взрывы в Очакове и Харькове.

#Украина #Харьков #уничтожение #критическая инфраструктура
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