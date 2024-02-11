В США при крушении вертолета погиб директор крупного банка Нигерии

В США при крушении вертолета погибли главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве, его жена и сын. Происшествие случилось на границе штатов Невада и Калифорния.

«Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве», - написала генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в социальной сети X.

Отмечается, что на борту вертолета находились шесть человек. Никто не выжил.

Напомним, ранее в американском штате Флорида потерпел крушение бизнес-джет. На борту самолета находились пять человек. Выжить удалось трем.