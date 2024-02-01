Автоэксперт Сажин: отмена мигающего зеленого на светофорах повысит аварийность

Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре со «Звездой» прокомментировал новые изменения в ПДД и эксперименты с отменой мигающего зеленого сигнала светофора. Он рассказал, как можно снизить аварийность на российских дорогах.

Как отметил эксперт, мигающий зеленый сигнал светофора создавался для того, чтобы водители снижали скорость при его виде, однако в России это работает в иную сторону: автомобилисты чаще прибавляют газ, чтобы «проскочить» мимо перекрестка.

«Дорога - не место для экспериментов. Если в одном перекрестке статистика улучшится, то в масштабах всей страны эта практика, скорее всего, повысит аварийность. И бороться надо не с мигающим знаком, а с манерой нажать на газ перед мигающим зеленым сигналом», - сказал Сажин.

Главной причиной такого поведения на дорогах эксперт счел наличие в ПДД «нештрафуемого» порога превышения скорости, когда водителей не наказывают, если превышение скорости было не выше 20 километров. За счет этого «люфта» и получается проехать в последний разрешенный момент.

«Наличие этого "люфта", который позволяет водителям думать, будто они не нарушили ПДД, нужно убирать из головы. Во-первых, можно уменьшить эту погрешность нештрафуемого порога до 10 километров в час. Во-вторых, на светофорах можно поставить камеры, которые бы считывали увеличение скорости автомобилей в момент мигающего зеленого сигнала», - предложил эксперт.

В качестве примера Сажин привел опыт стран-соседей. Так, в Финляндии получить крупный штраф автомобилист может за превышение скорости даже на два километра.

«В странах Европы за непристегнутый ремень безопасности, за использование заглушек, которые у нас спокойно продают на заправках, за нарушение скоростного режима прилетают очень крупные штрафы. В той же Финляндии если на дороге стоит знак "40", то попробуй только разогнаться даже до 42 километров в час - тебе сразу придет штраф. Вот это нужно перенимать, а не экспериментировать на дорогах», - подытожил Сажин.

Эксперимент с пропуском мигающей зеленой фазы светофора начался в Москве в конце 2023 года - тогда такой светофор появился в Зеленограде. С 2024 года нововведение начали использовать в Южно-Сахалинске и Владивостоке. Отмена мигающего зеленого сигнала призвана приучить водителей плавно тормозить перед перекрестками.

Согласно новым правилам ПДД, столичные дорожные камеры научатся отслеживать доступ пассажиров к трамвайным остановкам, за препятствие пешеходам водителям грозит штраф. О сути изменений «Звезде» ранее рассказал автоэксперт Максим Кадаков.