Автоэксперт Кадаков рассказал, как вести себя в районе остановок трамвая

Дорожные камеры в Москве будут отслеживать доступ пассажиров к трамвайным остановкам. Водителей, которые препятствуют пешеходам, оштрафуют на сумму от полутора до двух тысяч рублей. Автоэксперт Максим Кадаков в беседе со «Звездой» объяснил суть изменений.

«Если раньше у водителя была просто обязанность пропустить пешеходов, которые двигаются к остановке маршрутного транспортного средства, если пешеходы вынуждены при посадке пересекать проезжую часть, то с 1 марта появилась приписка о том, что если на трамвае или на другом маршрутном транспортном средстве горит надпись "Внимание, пассажир!", то водитель должен остановиться до этой надписи и до зоны, которая обозначена разметкой», - объяснил автоэксперт Максим Кадаков.

Одну из первых таких камер установили на улице Свободы, там часто происходят наезды на пешеходов. Всевидящий объектив будет отслеживать траекторию движения и скорость автомобиля, делая несколько кадров. Водителям придется ждать, пока на заднем стекле трамвая не выключится информационное табло. Многие автомобилисты опасаются, что данная инициатива на пользу участникам дорожного движения не пойдет. Сознательные водители и без того снижают скорость перед остановками общественного транспорта, а под снегом разметку можно и не увидеть, говорят они. Другой спорный момент - вялотекущая пробка в районе остановки.

«Вдруг слева появился трамвай и остановился, двери открылись. Что делать водителю? Стоять. Железобетонно. И не только пока идут пассажиры в трамвай и из трамвая, и не только до тех пор, пока не закроются двери трамвая - нужно дождаться того момента, пока трамвай поедет», - сказал автоэксперт.

Для повышения безопасности пассажиров московская мэрия также обещает постепенно обустроить приподнятые платформы с «островками безопасности» и платформы венского типа.