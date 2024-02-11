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Венгерский парламент прокомментировал отставку президента Каталин Новак

Каталин Новак стала первой женщиной-главой Венгрии и самым молодым президентом в истории страны.
Ян Брацкий 2024-02-11 00:53:01
© Фото: Marton Monus dpa Global Look Press

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственным решения президента Каталин Новак и бывшего главы Минюста Юдит Варги об уходе в отставку.

«Каталин Новак и Юдит Варга приняли ответственное решение, которое мы уважаем», - написал Кочиш на своей странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть).

Он поблагодарил президента и экс-министра за работу и отметил, что они учли интересы венгерского общества, пишет «360».

Ранее в Венгрии разгорелся громкий политический скандал. Дело в том, что президент страны Каталин Новак приняла решение помиловать бывшего замдиректора детского дома, который помогал скрывать преступления своего начальника-педофила. Это произошло накануне визита в страну папы Римского весной прошлого года. В своем обращении Новак заявила, что приняла великодушное решение, однако у простых венгров это вызвало беспокойство и замешательство. Президент признала свою неправоту и извинилась.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Венгрия #Президент #отставка #каталин новак
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