МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск в ответ на заявление Байдена призвал остановить «мясорубку» на Украине

Американский миллиардер отметил, что это нужно было сделать еще год назад.
Сергей Лебедев 2024-02-10 10:06:01
© Фото: Grzegorz Wajda, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что пора прекратить «мясорубку» на Украине. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев будет сродни преступной халатности. Остановить конфликт, по словам предпринимателя, нужно было еще год назад.

«Пора остановить эту мясорубку», - написал он в социальной сети X.

Напомним, ранее Илон Маск раскритиковал планы оказания США дополнительной помощи Киеву в размере 65,5 миллиарда долларов. Он заявил, что для украинцев в этом конфликте нет никакого прогресса

Маск задался вопросом - есть ли «стратегия выхода» из конфликта. Он добавил, что украинскую молодежь просто приносят в жертву без каких-либо территориальных приобретений.

#в стране и мире #Украина #сша #Джо Байден #илон маск #Конгресс #мясорубка
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 