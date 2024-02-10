Маск в ответ на заявление Байдена призвал остановить «мясорубку» на Украине

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что пора прекратить «мясорубку» на Украине. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев будет сродни преступной халатности. Остановить конфликт, по словам предпринимателя, нужно было еще год назад.

«Пора остановить эту мясорубку», - написал он в социальной сети X.

Напомним, ранее Илон Маск раскритиковал планы оказания США дополнительной помощи Киеву в размере 65,5 миллиарда долларов. Он заявил, что для украинцев в этом конфликте нет никакого прогресса

Маск задался вопросом - есть ли «стратегия выхода» из конфликта. Он добавил, что украинскую молодежь просто приносят в жертву без каких-либо территориальных приобретений.