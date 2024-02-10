Уничтожение огневых точек и живой силы на опорнике ВСУ показали с дрона

Российские военнослужащие показали, как с помощью дронов уничтожают позиции украинских боевиков в зоне специальной военной операции.

Новое видео опубликовало Министерство обороны России. На кадрах показано, как уничтожаются огневые точки, укрытия и живая сила ВСУ на опорном пункте рядом с населенным пунктом Берестовое.

Как отметили в военном ведомстве, благодаря точным ударам наших операторов БПЛА противника удается выбивать из укрытий.

Ранее МО обнародовало запись, на которой показано уничтожение позиции вражеских артиллеристов «Ланцетом».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.