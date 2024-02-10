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В Роспотребнадзоре рассказали о единственной эффективной защите от кори

Необходимо прививать детей в малом возрасте.
Виталий Никулин 2024-02-10 08:31:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В России резко выросла заболеваемость корью. Единственной эффективной защитой от инфекции является прививка. Об этом «Звезде» рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по Новгородской области Ирина Ивченко. В этом регионе только за стуки зафиксировали 10 подтвержденных случаев заболевания.

«Единственная эффективная защита - не допускать, чтобы ребенок заболел, а для этого его надо привить. Очень простой метод, эффективный, а главное - безболезненный для организма», - отметила специалист.

По словам медиков, двух прививок хватит на всю жизнь.

«Прививка делается планово в год и в 6 лет. Двух прививок достаточно на всю оставшуюся жизнь», - говорит врач-эпидемиолог Ирина Егорова.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский отмечал, что вне зависимости от возраста пройти вакцинацию против кори целесообразно тем, кто не делал прививку или у кого нет антител против вируса.

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