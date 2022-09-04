В МИД РФ сообщили об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Москва в настоящее время сталкивается с трудностями получения виз для членов российской делегации, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорк, подчеркнули в ведомстве.

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Директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другое место находится в процессе обсуждения, ибо США не выполняют обязательства страны-хозяйки.

«Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается. В свое время, когда все согласились на то, чтобы именно в Нью-Йорке располагалась штаб-квартира ООН, Соединенные Штаты приняли на себя обязательство принимающей стороны и заключили соответствующее соглашение с Секретариатом ООН. А сейчас мы видим довольно много примеров того, как принимающая сторона - Соединенные Штаты - не выполняют положения этого соглашения», - сказал Дробинин в интервью журналу «Международная жизнь».

Кроме того, представитель МИД РФ добавил, что Москва в настоящее время сталкивается с трудностями получения виз для членов российской делегации, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорк, в то время как американская сторона взяла на себя обязательство выдавать эти визы без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то другими вопросами.

Ранее в МИД России заявили, что секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию.