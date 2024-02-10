Министерство юстиции Канады отказалось комментировать, получало ли оно запрос российской прокуратуры на экстрадицию эсэсовца Ярослава Гунько. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что подобные обращения до решения суда являются конфиденциальными межгосударственными сообщениями.

«Поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд», - цитирует ТАСС сообщение Минюста Канады.

Напомним, ранее стало известно, что Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию Ярослава Гунько, которому в парламенте Канады рьяно аплодировали Джастин Трюдо и глава киевского режима Владимир Зеленский. По словам посла РФ Олега Степанова, запрос подали по всем официальным правилам и все еще действующим договорам.

Однако, отметил дипломат, официального ответа от властей Канады пока так и не последовало. При этом отказ в экстрадиции будет означать, что Канада официально укрывает нацистского преступника.