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Глава РАН: в бронежилетах для СВО начнут использовать уникальные материалы

Российским ученым удалось создать материал, который при минимальном весе обладает уникальными защитными свойствами.
Ян Брацкий 2024-02-10 04:29:01
© Фото: Андрей Никонов, РИА Новости

Российские ученые разработали материалы для производства бронежилетов с уникальными защитными свойствами. Об этом рассказал глава Российской академии наук Геннадий Красников. С его слов, к этой части амуниции всегда предъявляются повышенные требования. При минимальном весе бронежилет должен надежно защищать военнослужащего от пуль и осколков.

«Используя последние достижения в области науки о материалах, ученые сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это впечатляющий успех», - подчеркнул Красников в беседе с РИА Новости.

Глава РАН отметил, что трудно назвать направления в области безопасности и обороны, в которых не принимали бы участия академические ученые.

Ранее стало известно о создании специального противоосколочного комбинезона. В комплекте с ним идет защитное одеяло. Экипировку по заказам наших бойцов создали уральские умелицы. Новинка представляет из себя несколько слоев кевларовой ткани и полимерного материала. В облегченном варианте такая броня выдерживает прямое попадание пули из пистолета. Новые материалы из-за их прочности раскраивают на станке для лазерной резки. Также шьют женские варианты бронежилетов для медиков и волонтеров.

#ученые #кевлар #ран #бронежилет #СВО
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