Новая противоосколочная экипировка создана для защиты бойцов на СВО

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У бойцов самоходно-артиллерийского полка обновка. Противоосколочный комбинезон. В комплекте и такое же защитное одеяло, в целом отзыв - положительный. Обратная связь помогает. Убрать лишние и добавить необходимые детали. Всё продумано до мелочей. В зону боевых действий уральские мастерицы отправили уже десяток противоосколочных комбинезонов.

Начинка - несколько слоёв кевларовой ткани и полимерного материала. В облегчённом варианте мягкая броня выдерживает прямое попадание пули из пистолета Макарова. На разработку комбинезона ушёл примерно год. Экспериментировали с различными лекалами и материалами.

Ножницы бесполезны. Армированные материалы кроят на станке для лазерной резки. Кроме комбинезонов шьют бронежилеты. Есть женский вариант для волонтёров и медиков.

Противоосколочное одеяло спасает не только от осколков. Здесь специальная ткань ночью маскирует от камеры тепловизора. Татьяна по образованию дизайнер промышленного оборудования. Разрабатывать военную экипировку, говорит, заставил материнский инстинкт. У неё самой двое сыновей. Шьёт как для своих.

«Я допустила мысль что если призовут сына он должен быть защищён. Это наш генофонд и надо сделать всё чтоб парни не просто выжили, но вернулись живыми и здоровыми», - рассказала Татьяна.

Ирина занималась строительным бизнесом. В производство вложила собственные средства. Некоторую продукцию швейного цеха - продают, это компенсирует часть затрат, позволяет закупать материалы, бесплатно отправлять экипировку в зону боевых действий.

«Мне в мирное время не удастся помочь своей стране никак. Мне кажется после этого я стала какой то иной и тут появилась возможность что то своей стране дать», - рассказала Ирина.

Подробнее смотрите в репортаже Павла Кольцова для телеканала «Звезда».