В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новая противоосколочная экипировка создана для защиты бойцов на СВО

Павел Кольцов
Никита Черненко
21:09 21.11.2023
Уральские мастерицы создали специальную экипировку по заказам наших бойцов.
Новая противоосколочная экипировка создана для защиты бойцов на СВО
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

У бойцов самоходно-артиллерийского полка обновка. Противоосколочный комбинезон. В комплекте и такое же защитное одеяло, в целом отзыв - положительный. Обратная связь помогает. Убрать лишние и добавить необходимые детали. Всё продумано до мелочей. В зону боевых действий уральские мастерицы отправили уже десяток противоосколочных комбинезонов.

Начинка - несколько слоёв кевларовой ткани и полимерного материала. В облегчённом варианте мягкая броня выдерживает прямое попадание пули из пистолета Макарова. На разработку комбинезона ушёл примерно год. Экспериментировали с различными лекалами и материалами.

Ножницы бесполезны. Армированные материалы кроят на станке для лазерной резки. Кроме комбинезонов шьют бронежилеты. Есть женский вариант для волонтёров и медиков.

Противоосколочное одеяло спасает не только от осколков. Здесь специальная ткань ночью маскирует от камеры тепловизора. Татьяна по образованию дизайнер промышленного оборудования. Разрабатывать военную экипировку, говорит, заставил материнский инстинкт. У неё самой двое сыновей. Шьёт как для своих.

 «Я допустила мысль что если призовут сына он должен быть защищён. Это наш генофонд и надо сделать всё чтоб парни не просто выжили, но вернулись живыми и здоровыми», - рассказала Татьяна.

Ирина занималась строительным бизнесом. В производство вложила собственные средства. Некоторую продукцию швейного цеха - продают, это компенсирует часть затрат, позволяет закупать материалы, бесплатно отправлять экипировку в зону боевых действий.

 «Мне в мирное время не удастся помочь своей стране никак. Мне кажется после этого я стала какой то иной и тут появилась возможность что то своей стране дать», - рассказала Ирина.

Подробнее смотрите в репортаже Павла Кольцова для телеканала «Звезда».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:35 В стране и мире
Видео
Грандиозный вечер: «Галерея Звезд» у башни Останкино отмечает первую годовщину
18:42 В стране и мире
В Пентагоне признали, что США будет сложно помогать Украине в тех же объемах
18:29 В стране и мире
Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за последствий урагана
17:48 В стране и мире
Нетаньяху сообщил о прогрессе в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников
17:47 В стране и мире
Замглавы департамента Минприроды Яковлев арестован до 10 января по делу о взятке
Популярное
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.