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В Пентагоне сообщили о частых сбоях в работе GPS на восточном фланге НАТО

Ранее сообщалось о подобных сбоях в районе Финляндии, стран Прибалтики и Польши.
Елизавета Кондрикова 2024-02-10 03:10:01
© Фото: Ron Sachs, dpa Globallookpress

В течение последних несколько лет сообщается об участившихся сбоях в работе систем GPS на восточном фланге НАТО, рассказали в Пентагоне. Сбои происходят вследствие вмешательств извне.

«С 2020 года произошло значительное увеличение количества сообщений о вмешательстве в системы GPS на восточном фланге НАТО», - цитирует РИА Новости слова представителя Пентагона.  

Более конкретную информацию в оборонном ведомстве США не предоставляют, а направляют сделать запрос в береговую охрану и Минтранс.

В начале февраля сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей был зафиксирован в районе от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу, сообщает Telegraph со ссылкой на Командующего силами обороны Эстонии. По словам журналистов, вмешательство в систему происходит с российской стороны.

Напомним, в конце января у российских границ стартовали крупнейшие военные учения НАТО - Steadfast Defender 2024. В них задействованы до 90 тысяч военных, более 50 кораблей и 80 истребителей. Они пройдут на территориях Балтии, Германии, Польши, Норвегии и Румынии и продлятся до мая текущего года. 

#НАТО #сша #Пентагон #восточный фланг НАТО #сбои в работе GPS #системы GPS
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