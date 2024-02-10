МИД Израиля потребовал отставки генерального комиссара БАПОР в секторе Газа

Глава МИД Израиля Исраэль Кац потребовал скорейшей отставки генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини после обнаружения под штаб-квартирой организации в Газе тоннеля ХАМАС.

«Заявление Лаззарини о неосведомленности о наличии тоннелей под штаб-квартирой не только абсурдно, но и оскорбляет здравый смысл. Его скорейшая отставка является обязательной», - написал Кац.

Ранее стало известно, что израильские военные обнаружили сеть тоннелей, которые использовали палестинские боевики. Один из них якобы располагался под штаб-квартирой БАПОР. Предположительно им пользовалась военная разведка ХАМАС. В ответ на все обвинения Лаззарини заявил, что не может подтвердить сведения израильской стороны о наличии подобного тоннеля.

Бойцы движения ХАМАС активно используют подземные тоннели и укрытия в секторе Газа для перемещений из одного района в другой. Там же они удерживают заложников. Один из таких тоннелей Армия обороны Израиля обнаружила ранее в городе Хан-Юнис на юге сектора. Вход в него нашли в доме одного из палестинских радикалов. В ходе осмотра подземных укрытий военные пришли к выводу, что в них некоторое время содержалось до 20 заложников. На момент обнаружения подземного лаза людей в нем уже не было.