Израильские военные нашли туннель ХАМАС, где удерживались заложники

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашла и уничтожила туннель в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в котором удерживались заложники. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства бригадный генерал Даниэль Хагари.

По его данным, израильские военнослужащие обнаружили вход в туннель в доме одного из террористов. После этого они заметили пять узких тюремных камер.

«В ходе боев в Хан-Юнисе мы обнаружили туннель, где удерживались заложники. Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вход в туннель на основе точных разведданных, в доме террориста ХАМАС в Хан-Юнисе. Мы нашли пять узких тюремных камер, каждая с туалетом и матрасом, закрытая решеткой», - пояснил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

В этом туннеле, добавил Хагари, согласно имеющейся информации, удерживались около 20 заложников «в разное время в тяжелых условиях». В момент проникновения военнослужащих ЦАХАЛ в туннель, заложников в нем уже не было. Бойцы ЦАХАЛ впоследствии уничтожили этот туннель.

В конце декабря 2023 года в Армии обороны Израиля заявили об уничтожении одной из тайных квартир лидера ХАМАС в Газе.

Объект был 20 метров в ширину и 218 в длину, в нем имелась вентиляция, электросеть, канализация, молельные комнаты и комнаты для отдыха. После проведения обысков военные ЦАХАЛ уничтожили туннель.