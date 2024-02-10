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Оппозиционная партия Венгрии выступила за прямые выборы следующего президента

По закону нового главу государства должен выбрать парламент в течение 30 дней с момента прекращения полномочий предыдущего президента.
Владимир Рубанов 2024-02-10 22:14:01
© Фото: Marton Monus dpa, Global Look Press

Оппозиционная партия Венгрии «Демократическая коалиция» предложила провести прямые выборы следующего президента страны. С этим предложением выступила Клара Добрев, которая ранее выдвигалась на пост премьер-министра.

Венгерская оппозиция предлагает совместить всеобщие выборы президента с выборами в Европаламент в июне.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке из-за скандала, связанного с ее решением о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который помогал своему руководителю скрыть сексуальное насилие над детьми.

По закону, чтобы отставка была действительной, необходимо также согласие парламента. Парламент может попросить главу государства пересмотреть свое решение в течение 15 дней. Если Новак подтвердит свое решение в письменном заявлении, парламент не может отказаться признать отставку.

Нового главу государства должен выбрать парламент в течение 30 дней с момента прекращения полномочий предыдущего президента.

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