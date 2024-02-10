Здание посольства Украины в Москве могут занять патриотические организации

Российские патриотические организации различного профиля могут занять здание посольства Украины в Москве.

«В нем могут располагаться организации, отстаивающие права российских граждан за рубежом, права спортсменов, а также помогающие семьям участников СВО», - цитирует RT директора Фонда защиты национального исторического наследия Ивана Мельникова.

По его словам, данную инициативу предлагали еще в прошлом году, но, очевидно, что здание не должно простаивать.

Напомним, что в качестве ответного шага Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, которое находилось по адресу Леонтьевский переулок, дом 18. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение принималось исходя из принципа взаимности, который существует в дипломатии. Она уточнила, что любые подобные враждебные шаги режима Зеленского не останутся без адекватного ответа России, говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении.