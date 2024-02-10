МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Здание посольства Украины в Москве могут занять патриотические организации

В нем могут располагаться организации, отстаивающие права российских граждан за рубежом, права спортсменов, а также помогающие семьям участников СВО.
Ирина Егорова 2024-02-10 18:54:01
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Российские патриотические организации различного профиля могут занять здание посольства Украины в Москве.

«В нем могут располагаться организации, отстаивающие права российских граждан за рубежом, права спортсменов, а также помогающие семьям участников СВО», - цитирует RT директора Фонда защиты национального исторического наследия Ивана Мельникова.

По его словам, данную инициативу предлагали еще в прошлом году, но, очевидно, что здание не должно простаивать. 

Напомним, что в качестве ответного шага Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве, которое находилось по адресу Леонтьевский переулок, дом 18. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение принималось исходя из принципа взаимности, который существует в дипломатии. Она уточнила, что любые подобные враждебные шаги режима Зеленского не останутся без адекватного ответа России, говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического  ведомства сообщении.

#Москва #МИД РФ #договор #здание #аренда #посольство Украины #патриотические организации
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 