Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Данное решение стало ответным шагом на аналогичные действия Киевского горсовета - в апреле 2013 года был расторгнут договор аренды земли с российским посольством на Украине с целью национализировать здание. Речь идет об участках, на которых предполагалось строительство новых зданий дипмиссии - посольства, консульства и резиденции посла.

После данного инцидента, Москва пообещала дать зеркальный ответ, сообщает РИА Новости.

Посольство Украины в Москве находилось по адресу Леонтьевский переулок, дом 18. С начала специальной военной операции дипломатическое представительство не осуществляет прием граждан. Чуть позже свою работу на территории России приостановили все украинские консульства. С 2014 года Россия и Украина взаимно отозвали своих послов.