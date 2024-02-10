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Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Данное решение стало ответным шагом на аналогичные действия Киевского горсовета - в апреле 2013 года был расторгнут договор аренды с посольством РФ в Киеве.
Ирина Егорова 2024-02-10 14:56:01
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Данное решение стало ответным шагом на аналогичные действия Киевского горсовета - в апреле 2013 года был расторгнут договор аренды земли с российским посольством на Украине с целью национализировать здание. Речь идет об участках, на которых предполагалось строительство новых зданий дипмиссии - посольства, консульства и резиденции посла. 

После данного инцидента, Москва пообещала дать зеркальный ответ, сообщает РИА Новости.

Посольство Украины в Москве находилось по адресу Леонтьевский переулок, дом 18. С начала специальной военной операции дипломатическое представительство не осуществляет прием граждан. Чуть позже свою работу на территории России приостановили все украинские консульства. С 2014 года Россия и Украина взаимно отозвали своих послов.

#Россия #в стране и мире #Украина #договор #посольство #дипломатические отношения #аренда
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