Власти Сочи решили присвоить «звезды» курортным пляжам

На пляжах Сочи появятся стандарты «звездности» по примеру гостиничной индустрии. Соответствующий механизм поручил разработать мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

«Каждый пляж должен будет предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, нововведение поможет жителям и гостям Сочи выбрать участок береговой полосы, учитывая свои предпочтения.

Градоначальник также отметил, что при подготовке к летнему сезону местные власти уделят особое внимание организации досуга. Он добавил, что пользователи пляжных территорий уже разрабатывают спортивные и развлекательные программы для отдыхающих.

Ранее стало известно, что россияне смогут заселяться в гостиницы, предоставив документы в электронном виде через приложение «Госуслуги». Помимо этого, постояльца смогут заселить по заграничному паспорту, вне зависимости от места его постоянного пребывания. Правительство планирует принять изменения в апреле этого года.