WSJ: доклад спецпрокурора с критикой памяти Байдена вызвал панику в Белом доме

Возраст президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена давно заставляет беспокоиться многих демократов, а также негативно сказывается на его рейтингах среди избирателей, однако 345-страничный отчет специального прокурора Роберта Хера, в котором говорится о проблемах с памятью у американского лидера, вызвал настоящий хаос в Белом доме. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее в отношении Джо Байдена было проведено расследование о ненадлежащем обращении с секретными документами в период его нахождения на посту вице-президента. Согласно отчету спецпрокурора, 81-летний политик характеризуется как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью».

В Белом доме не на шутку испугались, что избиратели начнут сомневаться в Байдене, который баллотируется на выборах президента страны в 2024 году.

«Опасения заключаются в том, что документ усилит сомнения среди больших групп избирателей относительно способностей 81-летнего президента», - передает сообщение телеканал «360».

Авторы материала отметили, что сам политик негативно отреагировал на доклад Роберта Хера и при этом выругался. Напомним, на той пресс-конференции Байден заявил, что у него все в порядке с памятью, при этом тут же оговорился и назвал египетского лидера Абдул-Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики.

В публикации также говорится, что во время общения со следователями Байден не сумел вспомнить дату, когда умер его старший сын Бо. Несмотря на это, по мнению журналистов WSJ, действующий глава государства твердо намерен продолжить предвыборную кампанию.

Напомним, граждане США будут выбирать президента в ноябре этого года. Главным соперником Байдена является Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 годы.