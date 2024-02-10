Bloomberg: «безобразная борьба» Зеленского с Залужным расколола Украину

Конфликт Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным произошел в самый неподходящий момент, пишет Bloomberg. На передовой Украина оказывается уступает в соотношении три к одному, в то время как США отказываются от помощи.

Залужный был уволен после сообщений об их частых спорах и о том, что Зеленский потерял доверие к главнокомандующему. Разрыв отношений между ними представляет собой крупнейшую внутреннюю встряску с начала конфликта.

Уходящий генерал пользуется огромной личной поддержкой, пишет агентство. Некоторые западные дипломаты в частном порядке предполагают, что он по популярности приблизился к Зеленскому, которого один чиновник назвал «тонкокожим». Но в результате отставки сам Зеленский рискует оказаться в роли «опального лидера».

Зеленский не простил Залужному того, что тот осмелился использовать слово «патовая ситуация» в интервью The Economist. Часть раскола вращается вокруг предпочтения Зеленским «более смелого» военного плана, который противоречит тому, что более осторожный Залужный планировал на ближайшие месяцы.

В последнее время Зеленский не всегда добивался своего на своих заседаниях, говорится в статье. Возникли разногласия по вопросу о том, как пополнить войска, уставшие от конфликта. Сейчас на Украине «совсем другая ситуация: есть разочарование, есть горькие чувства», говорят собеседники издания.