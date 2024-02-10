Красный полумесяц: Израиль задержал врачей и раненых в больнице «Аль-Амаль»

Палестинское общество Красного полумесяца заявило о задержании израильскими военными восьми сотрудников организации, включая четверых врачей и раненых в больнице «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

«Израильские оккупационные силы задержали восемь членов команды Красного полумесяца в больнице "Аль-Амаль", включая четырех врачей, а также четверых раненых», - написала организация на своей странице в соцсети Х.

Накануне Палестинское сообщество Красного полумесяца сообщало об утраченной связи с больницей «Аль-Амаль», где израильские силы проводили специальный рейд.

Ранее силы ЦАХАЛ обстреливали окрестности госпиталя в Хан-Юнисе. Тогда погибли пятеро, еще трое получили ранения. Жертвы удара пытались спастись в помещении Красного полумесяца рядом с больницей «Аль-Амаль».