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Красный полумесяц: Израиль задержал врачей и раненых в больнице «Аль-Амаль»

Незадолго до задержания сотрудников Красного полумесяца сообщалось о рейде израильских военных в районе больницы «Аль-Амаль».
Ян Брацкий 2024-02-10 01:20:01
© Фото: IMAGOAli Hamad apaimages www.imago-images.de Global Look Press

Палестинское общество Красного полумесяца заявило о задержании израильскими военными восьми сотрудников организации, включая четверых врачей и раненых в больнице «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

«Израильские оккупационные силы задержали восемь членов команды Красного полумесяца в больнице "Аль-Амаль", включая четырех врачей, а также четверых раненых», - написала организация на своей странице в соцсети Х.

Накануне Палестинское сообщество Красного полумесяца сообщало об утраченной связи с больницей «Аль-Амаль», где израильские силы проводили специальный рейд.

Ранее силы ЦАХАЛ обстреливали окрестности госпиталя в Хан-Юнисе. Тогда погибли пятеро, еще трое получили ранения. Жертвы удара пытались спастись в помещении Красного полумесяца рядом с больницей «Аль-Амаль».

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #красный полумесяц #Аль-Амаль
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