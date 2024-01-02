Пять человек погибли из-за обстрела помещений Красного Полумесяца Израилем

В результате обстрела Хан-Юниса в секторе Газа погибли пять человек, еще трое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Палестинского общества Красного Полумесяца.

Отмечается, что погибшие и пострадавшие искали убежище в помещениях Красного Полумесяца и в рядом находящейся больнице «Аль-Амаль», которую считали безопасной для нахождения.

Ранее в результате удара ЦАХАЛ по дому в Газе погибли восемь человек. Из под развалин дома вытащили не менее 34-х пострадавших.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. За это время погибли в Газе погибли почти 22 тысячи человек.