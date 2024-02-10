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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с Днем дипломата

Перед Министерством иностранных дел стоят очень ответственные задачи, подчеркнул глава государства.
Анна Назайкина 2024-02-10 11:17:01
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в Министерство иностранных дел – он поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с Днем дипломата, пишет «360».

Поздравительное сообщение дипломатическим сотрудникам от российского лидера было обнародовано на сайте Кремля. Пресс-служба главы государства частично раскрыла содержание телеграммы.

«Российская внешнеполитическая служба по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Во все времена ее сотрудники с честью отстаивали интересы Родины на международной арене», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в условиях, когда против нашей страны ведется гибридная война, когда западные страны стремятся сделать так, чтобы безопасность РФ была подорвана, а сама Россия была изолирована, перед МИД стоят очень трудные задачи.

Ранее «Звезда» ко Дню дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, подготовила сюжет о том, в каких условиях сегодня работают наши дипломаты.

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