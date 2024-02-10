Во Флориде бизнес-джет рухнул на автомагистраль, двое человек погибли

Два человека погибли при крушении бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на юго-западе американского штата Флорида, частный самолет рухнул на оживленную автомагистраль. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Самолет загорелся после того, как в пятницу разбился и столкнулся с автомобилем на межштатной автомагистрали 75 в округе Коллиер, в результате чего погибли два человека», - говорится в публикации.

Согласно данным полиции, на борту были пять человек. В результате авиакатастрофы погибли два человека, однако к данному моменту полиции не удалось выяснить, были ли они пассажирами самолета или находились в машине.

Уточняется, что самолет летел из Огайо, когда у него отказали оба двигателя. Трасса I-75 закрыта для движения на время расследования обстоятельств случившегося.