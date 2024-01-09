Минтранс сообщил о возобновлении движения на трассе М-11 после массового ДТП

На автодороге М-11 «Нева» возобновили движение автомобилей после массовой аварии в Новгородской области.

«На 526 км скоростной магистрали... завершены все оперативные мероприятия. На участке выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия», - сообщили в областном Минтрансе.

Накануне на автодороге произошла серия ДТП. Сотрудники полиции оформили 17 аварий с участием 66 автомобилей. В результате четыре человека погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Четверых пострадавших пришлось эвакуировать с места ЧП на санитарном вертолете. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.