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Минтранс сообщил о возобновлении движения на трассе М-11 после массового ДТП

На месте массового ДТП в Новгородской области завершены работы по очистке и обработке дорожного покрытия.
Ян Брацкий 2024-01-09 07:46:01
© Фото: ТРК «Звезда»

На автодороге М-11 «Нева» возобновили движение автомобилей после массовой аварии в Новгородской области.

«На 526 км скоростной магистрали... завершены все оперативные мероприятия. На участке выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия», - сообщили в областном Минтрансе.

Накануне на автодороге произошла серия ДТП. Сотрудники полиции оформили 17 аварий с участием 66 автомобилей. В результате четыре человека погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Четверых пострадавших пришлось эвакуировать с места ЧП на санитарном вертолете. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

#в стране и мире #новгородская область #Минтранс #ДТП #ГИБДД #М-11 «Нева»
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