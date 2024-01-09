Массовое ДТП на трассе М-11 сняли с коптера

Скорая помощь, машины ДПС, вертолет, автобус и куча поврежденных машин среди огней ночной трассы М-11 «Нева» - такую картину можно видеть сейчас на месте ДТП с участием 50 автомобилей.

На них видно, что поврежденные машины стоят на обочине, судя по кадрам - их больше 16. Движение до сих пор перекрыто. С момента аварии прошло уже больше 11 часов, но сотрудники ДПС находятся на месте массовой аварии, разбираясь в обстоятельствах произошедшего. Для водителей и пассажиров автомобилей, которые стали участниками ДТП, организован горячий чай и возможность согреться. Медицинская помощь также оказывается, в том числе и с привлечением авиации.

Протяженность участка, где скопились автомобили, составила 2 км. Легковые автомобили, которые не были участниками аварии, развернули с проезжей части и перепущены на М-10.

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 17. Среди раненых есть 6 детей.

Причиной ДТП могли стать аномальные погодные условия, при которых водитель легкового автомобиля, нарушив правила врезался в ограждения, далее участники ДТП не покинули проезжую часть, а стали передвигаться по дороге, вследствие чего произошла массовая авария.