Гладков: трое человек находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Белгороду

Трое жителей Белгорода находятся в реанимации после удара ВСУ по городу вечером в понедельник 8 января, им были проведены операции. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По сообщению губернатора, одна женщина и двое мужчин были доставлены вчера вечером в больницу с осколочными ранениями.

Он также добавил, что сегодня будет проведен подомовой обход районов, которые пострадали от разлетевшихся осколков в ходе ударов противника по городу. Губернатор пообещал в кратчайшие сроки осуществить восстановление разрушенных объектов.

Вчера украинскими вооруженными силами были выпущены 10 снарядов из РСЗО RM-70 Vampire по Белгородской области, они были уничтожены дежурными средствами ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.