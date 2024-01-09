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Гладков: трое человек находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по Белгороду

Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями вечером в понедельник 8 января.
Елизавета Кондрикова 2024-01-09 07:27:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Трое жителей Белгорода находятся в реанимации после удара ВСУ по городу вечером в понедельник 8 января, им были проведены операции. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По сообщению губернатора, одна женщина и двое мужчин были доставлены вчера вечером в больницу с осколочными ранениями.

Он также добавил, что сегодня будет проведен подомовой обход районов, которые пострадали от разлетевшихся осколков в ходе ударов противника по городу. Губернатор пообещал в кратчайшие сроки осуществить восстановление разрушенных объектов.

Вчера украинскими вооруженными силами были выпущены 10 снарядов из РСЗО RM-70 Vampire по Белгородской области, они были уничтожены дежурными средствами ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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