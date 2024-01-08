МО РФ: над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 Vampire

Сегодня около половины десятого вечера российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Националисты пытались обстрелять объекты на территории Белгородской области.

Украинские боевики применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 10 вражеских снарядов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.