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Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Донецком направлении

Украинские боевики потеряли на Донецком направлении более 250 человек убитыми и ранеными.
2024-01-09 06:09:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Вооруженные Силы Российской Федерации улучшили тактическое положение на Донецком направлении специальной операции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение в районах Георгиевки и Богдановки», - отметил Астафьев.

По словам офицера, украинские националисты потеряли более 250 боевиков убитыми и ранеными.

Ранее стало известно о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении, где были ликвидированы до 200 боевиков. Удары бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем пришлись по позициям 79-ой ДШБ и 23-й механизированной бригады в районах Новомихайловки и Старомайорского.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. 

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