Вооруженные Силы Российской Федерации улучшили тактическое положение на Донецком направлении специальной операции. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение в районах Георгиевки и Богдановки», - отметил Астафьев.

По словам офицера, украинские националисты потеряли более 250 боевиков убитыми и ранеными.

Ранее стало известно о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении, где были ликвидированы до 200 боевиков. Удары бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем пришлись по позициям 79-ой ДШБ и 23-й механизированной бригады в районах Новомихайловки и Старомайорского.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.