Украинские войска потеряли до 200 военнослужащих за сутки на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии, тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-ой десантно-штурмовой и 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского», - сообщил представитель Минобороны России.

По словам Гордеева, сорваны пять попыток противника провести ротации боевиков. Также, артиллерией группировки FPV-дронами уничтожены САУ «Акация», две гаубицы Д-30, 4 минометных расчета. Потери противника также составили два бронетранспортера, три пикапа и до 200 военнослужащих, добавил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Ранее в Минобороны России рассказали, что украинские войска несут колоссальные потери на Донецком направлении. По данным российского оборонного ведомства, потери украинских войск составили свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.