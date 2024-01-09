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В МЧС рассказали, что в сошедших с рельсов вагонах в Забайкалье был уголь

В результате происшествия никто не пострадал.
Елизавета Кондрикова 2024-01-09 06:55:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Грузовые вагоны, сошедшие с рельсов на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, перевозили уголь, сообщили в ГУ МЧС Забайкалья.

Уточняется, что сход произошел из-за столкновения средней части локомотива нечетного грузового поезда с вагонами четного грузового поезда. При этом пять вагонов опрокинулись на бок и девять сошли тележками.

Движение железнодорожного транспорта в обе стороны все еще приостановлено. Также в МЧС по региону предупредили о задержке двух поездов, следующих по маршруту Москва-Владивосток. Пассажиров обеспечат водой и питанием.

Восстановительные работы на месте продолжаются, в них задействованы 90 человек и 15 единиц техники.

Напомним, в ночь с 8 на 9 января в РЖД сообщили о сходе с рельсов 14 грузовых вагонов, в качестве причины называлось нарушение габарита соседнего пути. В результате происшествия никто не пострадал.

 

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