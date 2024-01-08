В Забайкалье сошли с рельсов 14 грузовых вагонов

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 14 грузовых вагонов. Инцидент произошел в 19.17 по московскому времени. Причина схода - нарушение габарита соседнего пути, уточняется в официальном Telegram-канале РЖД.

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины произошедшего устанавливаются», - уточняется в сообщении.

На данный момент в пути остановлены два пассажирских поезда - № 2 Москва - Владивосток и № 329 Чита - Благовещенск. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

Возможными причинами, по которым поезда сходят с рельсов являются либо несоблюдение правил содержания железнодорожного пути, излом рельса или детали грузового вагона, несоблюдение правил дорожного движения водителями, различные ДТП, а также сторонние вмешательства.