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В Забайкалье сошли с рельсов 14 грузовых вагонов

В результате инцидента пострадавших нет. Задержаны два пассажирских поезда.
Ирина Егорова 2024-01-08 23:59:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 14 грузовых вагонов. Инцидент произошел в  19.17 по московскому времени. Причина схода - нарушение габарита соседнего пути, уточняется в официальном Telegram-канале РЖД.

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Причины произошедшего устанавливаются», - уточняется в сообщении.

На данный момент в пути остановлены два пассажирских поезда - № 2 Москва -  Владивосток и № 329 Чита - Благовещенск. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

Возможными причинами, по которым поезда сходят с рельсов являются либо  несоблюдение правил содержания железнодорожного пути, излом рельса или детали грузового вагона, несоблюдение правил дорожного движения водителями, различные ДТП, а также сторонние вмешательства.

#поезд #ржд #Забайкальская железная дорога #сход с рельсов #грузовые вагоны
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