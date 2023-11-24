Зеленский анонсировал на следующей неделе новый план по мобилизации

Точные даты мобилизации на Украине пока неизвестны, однако ее план будет представлен на следующей неделе.

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Владимир Зеленский анонсировал появление нового комплексного плана по мобилизации на Украине на следующей неделе. По его словам, вопрос мобилизации является сложным и очень актуальным.

«Весь этот план будет наработан и все ответы будут - на следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий», - цитирует агентство УНИАН слова Зеленского.

О точных датах мобилизации в сообщении не сказано.

Ранее стало известно, что власти Украины собираются ужесточить призыв. Теперь под него попадают все мужчины от 18 до 60 лет, причем наличие военного опыта неважно. Под новые критерии попали и женщины, который стоят на военном учете.