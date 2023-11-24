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Зеленский анонсировал на следующей неделе новый план по мобилизации

Елизавета Егорова
20:53 24.11.2023
Точные даты мобилизации на Украине пока неизвестны, однако ее план будет представлен на следующей неделе.
Зеленский анонсировал на следующей неделе новый план по мобилизации
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress
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Владимир Зеленский анонсировал появление нового комплексного плана по мобилизации на Украине на следующей неделе. По его словам, вопрос мобилизации является сложным и очень актуальным.

«Весь этот план будет наработан и все ответы будут - на следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий», - цитирует агентство УНИАН слова Зеленского.

О точных датах мобилизации в сообщении не сказано.

Ранее стало известно, что власти Украины собираются ужесточить призыв. Теперь под него попадают все мужчины от 18 до 60 лет, причем наличие военного опыта неважно. Под новые критерии попали и женщины, который стоят на военном учете.

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