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В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек

Один остается в критическом состоянии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии
Владимир Рубанов 2024-01-09 03:58:01
© Фото: na3ZUMAPRESS.com, Global Look Press

При взрыве в историческом техасском отеле в Форт-Уэрте (Техас, США) пострадал 21 человек, один остается в критическом состоянии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные доставлены в больницы с легкими травмами.

В результате взрыва были выбиты окна, улицы в центре города завалены обломками здания. Спасательные бригады обнаружили несколько человек, запертых в подвале 20-этажного отеля, расположенного в центре города, сообщил представитель пожарной службы Форт-Уэрта.

Следователи полагают, что в здании взорвался природный газ, сообщила представитель Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами Сара Абель. Отмечается, что в гостинице проводился ремонт.

Отель Sandman Signature расположен в оживленном районе центра города. Пожарные пробираются сквозь груды гипсокартона, разбитого стекла и искореженного металла, которыми покрыта улица возле отеля. Власти призвали людей избегать этого района.

Серьезные повреждения получили первые два этажа гостиницы. Форт-Уэрт расположен в центрально-восточной части Техаса. Это пятый по численности город штата и 13-й в США.

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